Roma: Raggi, pronta palesta dell'Istituto Piersanti Mattarella a Casal Bruciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nuova palestra è pronta per i ragazzi dell’Istituto Piersanti Mattarella, nel quartiere di Casal Bruciato, periferia est di Roma". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La struttura è stata completamente riqualificata: oltre al posizionamento della nuova pavimentazione, sono stati acquistati nuovi attrezzi, tinteggiati i muri, rinnovati gli impianti elettrici, costruiti servizi e spogliatoi completi di docce. Particolare importanza è stata data ai servizi per gli studenti con disabilità che, al rientro a scuola, potranno usufruire di nuovi servizi igienici e di un montascale per accedere in sicurezza - continua la prima cittadina di Roma -. Stiamo investendo cifre importanti per le palestre delle nostre scuole, in tutti i quartieri di Roma. Abbiamo voluto dare priorità a edifici inagibili da anni, soprattutto nelle zone più periferiche: solo nel Municipio IV abbiamo consegnato 6 nuove palestre tra Casal Bruciato e San Basilio. Questa è la formula che stiamo portando avanti: investimenti e più servizi per una città in cui tutti devono avere le stesse opportunità, dal centro alle periferie", conclude Virginia Raggi. (Rer)