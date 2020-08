Tlc: Copasir, report 007 su interessi cinesi in zona Taranto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tale report e i conseguenti approfondimenti - prosegue Volpi - saranno discussi dal Comitato nella prima seduta utile. Nella ripresa dei lavori il Copasir ha in programma la chiusura della serie di audizioni sul sistema bancario-assicurativo ed individuerà la forma del contributo da sottoporre al Parlamento su tale attualissima tematica che in questo momento particolare, nelle sue varie sfaccettature, inevitabilmente intercetta l’interesse nazionale e la sostenibiltà strutturale, anche di prospettiva, del sistema Paese. Il Copasir si attiverà inoltre per fare un punto di situazione sugli scenari più caldi del momento quali Libia e Libano. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica continuerà, per le sue competenze, ad operare con il massimo impegno per difendere l’interesse nazionale cosi come ha fatto sino ad ora (da marzo a giugno, ovvero nel più critico momento della pandemia il Copasir si è riunito fisicamente in 22 sedute) apprezzando la collaborazione di altissima qualità del sistema di intelligence italiano su tematiche tradizionali e su quelle più innovative", conclude il presidente del Copasir. (Com)