Usa: “Washington Post”, sorella di Trump afferma in un audio che “non ci si può fidare di lui”

- Maryanne Trump Barry, 83 anni, avvocato e giudice in pensione, sorella del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che suo fratello “non ha principi, nessuno” e che “tutto quello che vuole è fare appello alla sua base”. Lo riferisce il quotidiano statunitense “The Washington Post” che pubblica un audio con le sue parole, registrate segretamente dalla nipote Mary Lea Trump, figlia del defunto Fred Trump, autrice di un recente libro molto critico nei confronti dello zio. Il quotidiano ha chiesto a Mary Trump la fonte di alcune delle sue affermazioni sull’attuale presidente e Mary Trump ha risposto di avere 15 ore di conversazioni registrate di nascosto con la zia Maryanne tra il 2018 e il 2019 e ha fornito alcune trascrizioni e alcuni estratti audio. Maryanne Trump non ha mai parlato pubblicamente dei disaccordi col fratello né lo ha mai criticato in pubblico ma nell’audio parla del suo “maledetto twittare e mentire”, lo definisce “falso” e “crudele”, sostiene che “non ci si può fidare di lui”. (segue) (Nys)