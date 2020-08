Usa: “Washington Post”, sorella di Trump afferma in un audio che “non ci si può fidare di lui” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chris Bastardi, portavoce di Mary Trump, ha spiegato al giornale che Mary ha iniziato a registrare le conversazioni dopo aver concluso che I suoi parenti le avevano mentito sul valore delle proprietà di famiglie durante la lunga battaglia legale sull’eredità. Nello Stato di New York, riferisce la testata, è legale registrare una conversazione col consenso di uno degli interlocutori, in questo caso Mary Trump. Il quotidiano riferisce anche di aver chiesto, senza ottenerlo, un commento della Casa Bianca, che successivamente ha divulgato una dichiarazione del presidente: “Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo. Chi se ne importa. Continuerò a lavorare duramente per il popolo americano. Non tutti sono d’accordo, ma i risultati sono ovvi. Il nostro paese sarà presto più forte che mai!”. (segue) (Nys)