Usa: “Washington Post”, sorella di Trump afferma in un audio che “non ci si può fidare di lui” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il libro di Mary Trump, “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man”, è stato pubblicato il 14 luglio da Simon & Schuster, dopo una battaglia giudiziaria. I contenuti erano stati in parte anticipati dalla “Cnn”. Nel volume l’autrice, psicologa clinica di 55 anni, democratica, accusa Trump di essere un “sociopatico” e sostiene che la sua “arroganza e ignoranza ostinata” sono una minaccia per il paese. “Donald, seguendo la guida di mio nonno e con la complicità, il silenzio e l'inazione dei suoi fratelli, distrusse mio padre. Non posso permettergli di distruggere il mio paese”, scrive Mary Trump. Inoltre, l’attuale presidente viene accusato di aver pagato un amico, Joe Shapiro, affinché sostenesse al suo posto gli esami Sat per l’ammissione all’università. (Nys)