Coronavirus: Ghera (Fd'I) Regione Lazio in ritardo su rete controlli

- "Nel Lazio è record di contagi da Covid-19: ieri sono stati riscontrati 215 nuovi casi, due giorni fa erano 137. Il 61 per cento sono legati a rientri da luoghi di vacanza e di questi il 45 per cento proviene dalla Sardegna". E' quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "Allestire un drive-in al porto di Civitavecchia è stata una soluzione tardiva e che rischia anche di rivelarsi insufficiente vista la grande mole di persone – solo ieri sono sbarcate dai traghetti 8.600 persone - che arriverà nei prossimi giorni. Dalla Regione Lazio una condotta irresponsabile, prima fa dichiarazioni a mezzo stampa favorendo il panico per poi attrezzarsi con colpevole ritardo e solo grazie alla professionalità del personale medico, grazie al quale è stato possibile affrontare la situazione. Va potenziata e resa più funzionale la rete dei controlli altrimenti la sicurezza necessaria per fronteggiare il Covid sarà un buco nell'acqua. L'ennesima battaglia persa del governatore Zingaretti sulla pelle dei cittadini del Lazio".(Com)