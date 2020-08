Austria: cancelliere Kurz condanna attacco contro esponente comunità ebraica a Graz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e i rappresentanti dell'esecutivo hanno condannato l'attacco avvenuto sabato contro uno dei leader della comunità ebraica nella città di Graz. Kurz e gli esponenti del governo hanno ordinato un rafforzamento delle misure di sicurezza presso le istituzioni ebraiche in Austria. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, il cancelliere si è detto "sconvolto" dall'attacco a Elie Rosen, promettendo che le autorità faranno il possibile per trovare l'autore e garantire la sicurezza della comunità ebraica nel paese. Un individuo ancora non identificato ha attaccato il presidente della comunità ebraica di Graz, Elie Rosen, con una mazza di legno nei locali della sinagoga locale, che è stata presa di mira già due volte da atti di vandalismo la scorsa settimana. Rosen si è rifugiato nella propria automobile, rimanendo illeso, mentre l'aggressore è fuggito. La polizia della Stiria, la provincia in cui si trova Graz, ha detto che sta cercando il sospetto. (segue) (Geb)