Austria: cancelliere Kurz condanna attacco contro esponente comunità ebraica a Graz (2)

- Il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer, ha scritto su Twitter che la sorveglianza di tutte le istituzioni ebraiche in Austria sarebbe stata rafforzata, in risposta all'attacco verso Rosen. Secondo un rapporto pubblicato a maggio dalla Comunità ebraica di Vienna e dal Forum contro l'antisemitismo, nel 2019 sono stati registrati 550 episodi di antisemitismo in Austria, in aumento del 9,5 per cento rispetto al 2017. Anche il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha condannato l'attacco, "L'odio verso gli ebrei e l'antisemitismo non hanno posto nella nostra società", ha scritto sul proprio profilo Twitter. (Geb)