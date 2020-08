Fisco: Conzatti (Iv), semplificare è ridurre costi per i contribuenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Donatella Conzatti, sulla proposta di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, di allineare il calendario dei versamenti a quello solare, eliminando il sistema di saldo e acconto dichiara: "Per capire, dobbiamo rispondere a questa semplice domanda: chi favorisce questa presunta semplificazione? I contribuenti, se non si semplificano gli adempimenti, certamente no. Gli adempimenti oltre a rubare tempo alla produzione di beni e servizi, costano. Il costo dei dipendenti e dei consulenti che per conto degli imprenditori e delle partite iva, li eseguono. Quindi senza digitalizzazione e semplificazione degli adempimenti, i versamenti per cassa convengono solo al fisco che cosi facendo incassa prima, con minore rischi di inadempimenti e minori costi per controlli e verifiche", sottolinea. "Per ora è chiaro a tutti coloro che si occupano di fisco, che essendo il 2020 un anno di profonda crisi, gli acconti di giugno e novembre 2021, calcolati sul reddito 2020, sarebbero molto bassi e l'Erario dovrebbe attendere il saldo di giugno 2022 per incassare. Invece - prosegue Conzatti - se l'Erario inizia ad incassare da febbraio 2021 sul reddito provvisorio del mese di gennaio 2021 - e così via di mese in mese - sia il peso degli adempimenti che restano tali ma che si moltiplicano almeno per 12 e sia l'onere dell'anticipato versamento, gravano solo sui contribuenti. Come sostengo da tempo il rapporto tra fisco e contribuenti va riequilibrato", aggiunge la senatrice Iv. "Per parlare di versamenti per cassa e delle necessità di cassa dello Stato si deve passare dal dire al fare ciò che aiuta anche il settore produttivo che versa. E questa misura è la cartina di tornasole per dirsi quanto siamo convinti nel voler regolare il rapporto tra chi incassa per redistribuire con saggezza e chi versa" conclude Conzatti. (Rin)