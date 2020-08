Decreto Agosto: Gelmini (FI), governo non silenzi nuovamente Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizia la prossima settimana dal Senato il percorso parlamentare del decreto Agosto. Il governo non si sogni di silenziare nuovamente un ramo del Parlamento nella conversione del testo". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Questo grave escamotage è già stato adottato negli scorsi mesi per il via libera alle altre manovre concepite dall'esecutivo per l'emergenza Covid. Non permetteremo una lettura blindata a Montecitorio: anche la Camera dovrà esaminare ed emendare il decreto. I presidenti Casellati e Fico - conclude Gelmini - garantiscano la correttezza dei lavori parlamentari. Conte e company non pensino a forzature".(Com)