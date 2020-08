Tlc: Mollicone (Fd'I), dpcm Conte-Huawei apre a Cina comunista, garantire sicurezza e tutelare sovranità digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile Innovazione di Fratelli d'Italia, il deputato Federico Mollicone, sottolinea in una nota: "Riteniamo discutibile la scelta di aprire, anche se con prescrizioni, alla tecnologia 5G di Huawei in Tim". Facendo riferimento ad alcune indiscrezioni stampa circa l'autorizzazione data a Tim a usare le Reti sensibili del 5G tecnologia Huawei con una serie di prescrizioni, il deputato di Fd'I aggiunge: Conte ha scelto di adottare una delega completa delle verifiche di sicurezza ad un soggetto privato, utilizzando una normativa poco stringente: ricorre - anche sui progetti hardware e codici sorgenti degli apparati utilizzati - la mera possibilità più che il dovere di garantire standard di sicurezza. Inoltre, le valutazioni di sicurezza possono essere realizzate anche sulla base di documentazione rilasciata dal fornitore o da organismi di certificazione, senza il bisogno di controllare fisicamente la veridicità di quanto dichiarato. Il governo - prosegue - sta mettendo a serio la nostra sovranità digitale, la sicurezza dei dati personali dei cittadini e la nostra sicurezza cibernetica. La fascinazione dei grillini per la Cina comunista ha portato persino un'intromissione di Conte nelle scelte aziendali di Tim per quanto riguarda il fondo Kkr. Come indicato già dal Copasir, va promossa la massima vigilanza sulla presenza di aziende cinesi nelle reti di telecomunicazioni", conclude Mollicone. (Com)