Milano: i carabineri arrestano 5 persone in flagaranza in alcuni comuni dell'hinterland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Rho, coaudiuvati da personale nucleo operativo gruppo tutela lavoro di Milano, durante il servizio coordinato di controllo del territorio hanno tratto in arresto in flagranza 5 persone di cui: un soggetto marocchino 37enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, una donna 19enne per tentato furto aggravato in concorso, due soggetti romeni di 29 e di 30 anni sorpresi a garbagnate milanese nei pressi di una locale piattaforma ecologica, ove stavano asportando materiale elettrico e componenti metallici e infine una donna 32enne poiche' sottoposta a controllo di polizia, risultava destinataria di ordine di carcerazione del tribunale di milano, dovendo scontare pena definitiva di anni 2 e mesi 4 per reati contro il patrimonio. I carabinieri hanno inoltre deferito in stato di libertà altre due persone, un uomo 32enne per ricettazione ed un soggetto 45enne per la guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Gli arrestati in flagranza sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo mentre la donna destinataria del provvedimento di carcerazione è stata condotta presso la casa circondariale di San Vittore. (Rem)