Migranti: Viminale a Musumeci, "non è materia regionale"

- La gestione dei flussi migratori "non è una materia di competenza delle Regioni", ma viene disciplinata da leggi nazionali. Così fonti del Viminale commentano l'ordinanza del governatore siciliano, Nello Musumeci, che prevede lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza che ospitano i migranti sull'isola. Le stesse fonti sottolineano che non c'è "nessuna polemica con Musumeci" e che si sta facendo il possibile per trovare soluzioni per allentare la pressione su Lampedusa e su tutta la Sicilia. (Rin)