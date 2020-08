Iran: coronavirus, superate le 20 mila vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime della pandemia di coronavirus in Iran ha raggiunto oggi quota 20.643, con 141 morti nelle ultime 24 ore. Secondo il portavoce del ministero della Salute, Sima Sadat Lari, il numero totale di contagi è arrivato a 358.905. Citato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale "Isna", Lari ha detto che oltre dieci province iraniane, inclusa la capitale Teheran, sono attualmente classificate come zone rosse. Le autorità hanno diviso il Paese in zone bianche, gialle e rosse, a seconda della gravità della crisi del coronavirus. Le zone rosse sono considerate "ad alto rischio". Alcuni funzionari iraniani hanno messo in dubbio le cifre ufficiali, accusando il ministero della Salute di mancanza di trasparenza. Anche all'estero c'è scetticismo sui dati diffusi dall'Iran e si teme che il bilancio reale potrebbe essere molto più alto. Nahid Khodakarami, un membro del consiglio comunale di Teheran, ha dichiarato oggi che più di 10.000 persone sono morte a causa del coronavirus negli ultimi sei mesi nella sola capitale. (Irt)