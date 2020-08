Russia: fonti stampa, Navalnyj era sorvegliato da giorni dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista russo Aleksej Navalnyj, ricoverato in gravi condizioni nei giorni scorsi per presunto avvelenamento, è stato oggetto di un'intensa sorveglianza da parte della polizia nei giorni precedenti. Lo riferisce il quotidiano russo "Moskovskij Komsomolets", citando fonti interne alle forze dell'ordine. Prima di perdere i sensi durante un volo che lo avrebbe portato dalla città siberiana di Tomsk a Mosca, Navalnyj sarebbe stato seguito da funzionari in borghese del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). I movimenti dell'attivista sarebbero stati attentamente monitorati tramite telecamere a circuito chiuso, come sostiene il quotidiano. "La portata dell'azione di sorveglianza non mi sorprende affatto, ne eravamo perfettamente consapevoli", ha scritto su Twitter la portavoce di Navalnyj, Kira Yarmysh. L'attivista dell'opposizione russa si trova attualmente ricoverato in stato di coma presso l'ospedale Charitè a Berlino, dopo essere stato trasferito per via aerea nella mattina di sabato dalla città russa di Omsk alla capitale tedesca.(Rum)