Bielorussia: in corso a Minsk protesta dell'opposizione, decine di migliaia di partecipanti

- A Minsk è in corso una grande manifestazione da parte dei sostenitori dell'opposizione bielorussa, per protestare contro il risultato delle elezioni presidenziali del 9 agosto. I partecipanti sono decine di migliaia, secondo gli organizzatori, e sono radunati nelle aree centrali della capitali, vicino la piazza dell'Indipendenza. L'emittente "Euroradio" stima fino a centomila il numero dei cittadini scesi in strada a manifestare, un numero ragguardevole se si considera la "linea dura" adottata dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e dal governo per provare a fermare le proteste e gli scioperi in corso nel paese da ormai due settimane. (Rum)