﻿Libano: Tofalo (M5s), Italia da sempre in prima linea per stabilità regione

- "Il ruolo dell'Italia e in particolare delle nostre Forze armate impegnate sul campo in Libano è di assoluta rilevanza per la stabilità interna e dell'intera regione. Un impegno che vede l'Italia, grazie alla Difesa, da sempre vicina al popolo libanese, in tutte le fasi storiche. Una presenza che oggi, dopo la recente esplosione che ha devastato Beirut, assume un valore ancora più importante". Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo. "Con l'arrivo di Nave San Giusto a Beirut inizia l'operazione interforze 'Emergenza Cedri' che contribuirà significativamente alla rinascita del Paese - dichiara Tofalo -. Il Libano può contare sull'aiuto dell'Italia e questa operazione rappresenta l'ulteriore espressione del forte legame tra i due Paesi", conclude il sottosegretario. (Com)