MIgranti: Laforgia (Leu), incivile ordinanza di Musumeci

- Per Francesco Laforgia, senatore di Liberi e Uguali, "è disumana e profondamente incivile l'ordinanza di Musumeci che prevede dalle 24 di domani la chiusura di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza siciliani. Una decisione di dubbia legittimità che va nettamente respinta. Un atto profondamente lesivo di diritti umani fondamentali e contrario ad ogni principio di accoglienza e solidarietà". In una nota, il senatore di Leu sottolinea che "ciò che più sconcerta è l'irresponsabile tentativo di additare come untori i migranti sbarcati sull'isola, senza affrontare invece il tema di un sistema di prevenzione che non ha evidentemente funzionato e della cui gestione Musumeci avrebbe dovuto farsi carico. Stimolare i più bassi istinti razzisti di una parte del paese, fomentando odio e paura, col placet di Salvini, non è degno di rappresentanti istituzionali. Una volta di più - aggiunge Laforgia - emerge l'insostenibilità di un quadro istituzionale in cui quotidianamente Presidenti di regione alzano la voce, in contrasto col governo centrale, al solo scopo di fare campagna elettorale, nel pieno di una emergenza sanitaria globale. È urgente una riflessione su un'autonomia differenziata che, così intesa, non è assolutamente sostenibile", conclude il senatore di Leu. (Com)