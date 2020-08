© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stavano attraversando l'autostrada Torino-Aosta a piedi per recuperare un portafoglio perso alla stazione di servizio di Scarmagno. Gli agenti li hanno fermati e poi multati. Si tratta di due svizzeri, marito e moglie, che erano diretti a Rimini. Gli agenti li hanno poi accompagnati all'autogrill per riprendere il denaro e li hanno lasciati proseguire in auto verso la riviera romagnola. (Rpi)