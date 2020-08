Milano: Turcato (Fd'I), preoccupato per il futuro della scuola e dei nostri ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 4 di agosto , presenti l'assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta e dei dirigenti degli istituti scolastici, si è svolta la commissione scuola del Municipio 9. Una delle più paradossali riunioni cui mi sia capitato di assistere", lo rende noto Enrico Turato, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio 9. "A renderla tale è stato l'atteggiamento di obbligatoria subalternità cui erano costretti i dirigenti nei confronti dell'Assessore anche mentre facevano critiche in netto contrasto con l'ammirazione che esprimevano. Un atteggiamento indotto da un assessore che in riunione si è definito orgogliosamente 'non democratico'. I dirigenti hanno parlato di scuole in cui la manutenzione ordinaria e straordinaria sono praticamente inesistenti. In quasi tutte sono presenti problemi strutturali, non funzionano i riscaldamenti, manca l'acqua calda, i cortili sono inagibili e soggetti ad allagamenti e cosa più grave: non è ancora stata intrapresa nessuna delle azioni necessarie per contrastare la diffusione del Covid. Il perché lo hanno spiegato loro stessi: si va dall'impossibilità di porre più classi nelle mense, perché essendo open space rendono difficoltosa la convivenza fra diverse didattiche, passando dal problema posto da Milano ristorazione, che si rifiuta di consegnare i pasti nelle classi, perché i montacarichi non sono a norma con il protocollo Hccp fino ai moduli scuola, prefabbricati o tensostrutture che siano, per cui non è ancora stata preparata una base negli stessi cortili che si allagano, ne previsto come saranno riscaldati e allacciati alla rete elettrica". "insomma – conclude Turato – a due settimane dall'inizio dell'anno scolastico chi si occupa di edilizia scolastica può vantare un bel nulla di fatto e io, da padre e amministratore, sono seriamente preoccupato per il futuro dei nostri ragazzi e dei nonni che spesso accompagnano i nipoti a scuola". (Com)