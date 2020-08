Perù: 13 morti in un locale durante intervento anti-assembramento della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 persone sono morte la scorsa notte in Perù all’interno di una discoteca chiamata Thomas Restobar, nel distretto di Los Olivos, nel dipartimento di Lima, in seguito a un intervento anti-assembramento della polizia. Lo riferisce l’emittente peruviana “Canal N”. All’interno del locale erano presenti più di 120 persone per un evento precedentemente annunciato sui social network. Gli agenti sono entrati intorno alle 22, ora dell’inizio del coprifuoco previsto nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus. Decine di persone all’interno hanno cercato di fuggire, ma le porte erano chiuse. Secondo il generale della Polizia nazionale Orlando Velasco, la maggior parte delle vittime è morta per soffocamento mentre cercava di uscire. La polizia ha anche negato l’uso di armi o gas lacrimogeni. Altre persone sono rimaste ferite e sono state trasportati in vari ospedali della capitale. Sono stati effettuati 23 arresti.(Mec)