Russia-Turchia: fonti stampa, nuovo lotto del sistema missilistico S-400 nel 2021

- La Russia potrebbe firmare un nuovo contratto per la consegna alla Turchia di un lotto aggiuntivo dei sistemi missilistici S-400 il prossimo anno. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa “Interfax”, citando Sergei Chemezov, capo del conglomerato statale Rostec. La Turchia ha acquistato un lotto di sistemi missilistici dalla Russia l'anno scorso, portando alla sospensione da parte di Washington del programma di caccia stealth F-35. Lo scorso mese di luglio, il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha detto che gli Stati Uniti stanno ancora decidendo come sanzionare la Turchia per l'acquisizione dei sistemi di difesa aerea S-400 dalla Russia. "In risposta all'acquisizione da parte del governo turco del sistema S-400, abbiamo intrapreso azioni significative", ha detto Pompeo. "Continuiamo a valutare come applicare le sanzioni al fine di raggiungere il nostro obiettivo finale". Pompeo ha affermato che l'obiettivo finale di Washington non è punire Ankara, ma garantire che agisca in modo coerente con la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la sicurezza degli alleati della Nato. Tre membri del Congresso degli Stati Uniti hanno introdotto una legge per sanzionare la Turchia per l'acquisto del sistema di difesa aerea S-400 dalla Russia. La misura, soprannominata “Countering's Russian's Export of Arms Act”, designerebbe l'acquisto di S-400 della Turchia come una transazione significativa ai sensi della sezione 231 del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa). Dal 2018, gli Stati Uniti hanno introdotto una serie di misure per spingere il governo turco ad annullare l'acquisto dei sistemi S-400, inclusa la rimozione della Turchia dalla catena di approvvigionamento dei caccia F-35. Nonostante le minacce dell’alleato Nato, lo scorso giugno Russia e Turchia hanno concordato in linea di principio la seconda spedizione dei sistemi di difesa aerea S-400, dopo il primo lotto consegnato nel 2019. (Rum)