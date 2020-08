Bulgaria: premier Borisov, non c'è più posto al mondo per i regimi totalitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi non c’è posto al mondo per i regimi totalitari, con la loro “violenza e crudeltà”. Lo ha scritto sul proprio profilo Twitter il premier bulgaro Bojko Borisov, in occasione della Giornata europea del ricordo delle vittime del nazismo e dello stalinismo. “I regimi totalitari hanno profanato milioni di destini umani. La violenza e la crudeltà, con cui sono state calpestate le libertà fondamentali, oggi non hanno posto nel mondo! La storia va ricordata per poter prendere le giuste decisioni anche quando si presentano come molto difficili”, ha scritto Borisov. (Bus)