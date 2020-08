Corea del Sud: coronavirus, quasi 400 nuovi casi, entrate in vigore misure più restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato oggi 397 nuovi casi di coronavirus, di cui 387 trasmessi localmente e dieci importati. Non sono stati registrati decessi, il cui numero resta a 309. Lo hanno riferito i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc). L’incremento odierno è il più ampio dal 7 marzo (483) e ha portato il totale a 17.399. Dei 397 nuovi casi, 294 riguardano Seul e le aree circostanti, a causa del focolaio riconducibile alla setta religiosa Sarang Jeil: 138 la capitale, 124 la provincia di Gyeonggi e 32 Incheon. I restanti casi sono distribuiti nel resto del paese, in particolare nelle città di Gwangju (15) e Daejeon (15) e nelle province di Jeolla Meridionale (14) e Chungcheong Meridionale (dieci). (segue) (Git)