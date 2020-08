Iraq: coalizione internazionale consegna la base di Taji alle forze di Baghdad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo gli Stati Uniti hanno confermato l'intenzione di ridurre nei prossimi mesi le truppe dispiegate in Iraq, avviando al contempo una nuova e forse più complessa fase di “dialogo strategico” con Baghdad. La nomina del nuovo premier al Kadhimi, ex capo dell’intelligence, ha infatti ammorbidito i rapporti tra Washington e Baghdad, resi ruvidi dall’ascesa dell’Iran nel periodo successivo alla vittoria militare contro lo Stato islamico. Il parlamento dell’Iraq aveva votato all'inizio di quest'anno una mozione - non vincolante - per chiedere la partenza delle truppe straniere dall'Iraq. Ufficialmente, la presenza militare statunitense in Iraq contava circa 5.000 effettivi a marzo, ma dopo il ritiro da tre basi il numero potrebbe essersi ridotto ulteriormente. Gli altri militari dei paesi alleati alla coalizione contano circa 2.500 effettivi. (Irb)