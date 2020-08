Milano: spaccio di droga, arrestate 6 persone dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana appena trascorsa la polizia di Milano ha disposto dei servizi per il contrasto allo spaccio di droga. L'attività capillare sul territorio ha portato all'arresto di 6 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì 17 agosto i poliziotti hanno arrestato in zona Mecenate un cittadino italiano di 56 anni per spaccio e detenzione di eroina. Sempre il 17 agosto, nel pomeriggio, i controlli si sono concentrati in zona Bonola dove gli agenti hanno arrestato un altro cittadino italiano, di 64 anni, per spaccio di cocaina. Nei giorni successivi, mercoledì 19 agosto, nella zona Corvetto un 54enne italiano è stato arrestato in flagranza mentre vendeva una dose di eroina. Il 20 agosto invece è stato organizzato un servizio a Cassano d'Adda dove a seguito di precedenti servizi era stato individuato un 48enne marocchino dedito alla vendita al dettaglio di cocaina. Venerdì sera, 21 agosto nell'ambito di un mirato servizio in zona Garibaldi Venezia, i poliziotti hanno arrestato un cittadino della Guinea 40enne, con numerosi precedenti penali e di polizia, irregolare sul territorio nazionale. Infine, ieri, in piazzale Accursio gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato un cittadino cinese ventenne per detenzione e spaccio di stupefacenti, trovato con 7 grammi di shaboo. (Com)