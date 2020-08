Piemonte: lupi in aumento, Uncem invia una lettera ai ministri Costa e Bellanova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il caso dei lupi che ieri hanno sbranato 29 pecore in Val di Susa, Uncem decide di inviare una lettera ai ministri Costa e Bellanova per chiedere soluzioni urgenti: "Il numero è in crescita, come lo sono le aggressioni alle greggi sui versanti alpini e appenninici -dice Marco Bussone presidente nazionale di Uncem- I lupi si avvicinano sempre di più ai borghi e alle case, ci vanno dentro". Bussone descrive un quadro allarmante e sottolinea che "non basta il monitoraggio, ci vogliono soluzioni. E' necessario un coinvolgimento con le Associazioni di categoria agricole e un tavolo congiunto dei due ministeri interessati". (Rpi)