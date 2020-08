Regno Unito: leader laburista Starmer, governo mette "a serio rischio" riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani per riportare tutti i bambini del Regno Unito a scuola all'inizio di settembre sono ora a “serio rischio” a causa dell'incompetenza del governo e del caos causato dai problemi con i risultati degli esami. Questo il pensiero del leader laburista Keir Starmer, in un’intervista al “The Observer”. Due settimane cruciali, che avrebbero dovuto essere impiegate per preparare la riapertura delle scuole, sono state sprecate affrontando un "pasticcio" autoinflitto che “ha distrutto la fiducia del pubblico nel governo”, ha spiegato Starmer. “Voglio vedere i bambini tornare a scuola il mese prossimo e mi aspetto che il primo ministro mantenga questo impegno. Tuttavia, l'impegno è ora a serio rischio dopo una settimana di caos, confusione e incompetenza da parte del governo", ha detto il leader laburista. “I ministri avrebbero dovuto passare l'estate ad attuare un piano nazionale per riportare tutti i bambini a scuola. Invece, le ultime due settimane sono state sprecate per chiarire un pasticcio creato dallo stesso governo sui risultati degli esami", ha detto Starmer.(Rel)