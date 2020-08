Asia: domani il terzo vertice della Cooperazione Lancang-Mekong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, 24 agosto, il terzo vertice della Cooperazione Lancang-Mekong (Lmc), in videoconferenza. La riunione sarà copresieduta dai primi ministri della Cina, Li Keqiang, e del Laos, Thongloun Sisoulith. Gli altri paesi membri del gruppo sono la Cambogia, il Myanmar, la Thailandia e il Vietnam, tutti situati lungo il corso del fiume Mekong, Lancang in cinese. A rappresentarli saranno il premier cambogiano Hun Sen, il thailandese Prayut Chan-o-cha e il vietnamita Nguyen Xuan Phuc e il presidente birmano U Win Myint. L’incontro virtuale avrà come tema “Il rafforzamento della partnership per una prosperità condivisa”. Saranno esaminati i progressi conseguiti rispetto all’edizione precedente e definiti gli orientamenti per il prossimo biennio. Il summit, infatti, ha un a cadenza biennale. Tra i temi, il contenimento della pandemia di coronavirus, la ripresa economica post-Covid, l’uso sostenibile delle risorse fluviali. La Cooperazione Lancang-Mekong è nata nel 2014. Il primo vertice si è tenuto in Cina nel 2016 e il secondo in Cambogia nel 2018.(Fim)