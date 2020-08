Frosinone: dichiarano il falso per ottenere due volte i buoni spesa, denunciate madre e figlia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno dichiarato di appartenere a due nuclei familiari differenti per ricevere due volte il buono spesa, contributo destinato alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Per questo motivo ieri i carabinieri della stazione di Pico hanno denunciato due donne di Pastena, una 52enne ed una 30enne, madre e figlia, per il reato in concorso tra loro di tentata indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Nel corso delle indagini i militari hanno accertato che le due donne avevano autocertificavano falsamente di appartenere a due nuclei familiari diversi, con l’intento di ottenere, dal Comune di Pastena, la consegna di “Buoni spesa” come aiuto economico pubblico destinato alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid 19 attraversano uno stato di difficoltà finanziaria. (Rer)