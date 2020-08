Cassino: positiva al Coronavirus va in ospedale, denunciata 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LSapeva di essere positiva al Coronavirus ma ha deciso comunque di andare in ospedale dopo aver accusato un lieve malore. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Cassino hanno denunciato una 28enne per il reato di “inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione del virus Covid-19”. La donna, ieri pomeriggio, accusando un malore, è andata al Pronto soccorso dell’Ospedale civile di Cassino, nonostante, nella stessa mattinata, fosse stata sottoposta all’isolamento domiciliare dalla Asl di Frosinone poiché risultata positiva al tampone per il Covid-19. (Rer)