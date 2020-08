Migranti: Salvini, bene Musumeci, senza Lega al governo ecco i risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà al governatore siciliano Musumeci che ora chiede il trasferimento degli immigrati dalla Sicilia, dopo che perfino i sindaci di Pd e 5 stelle si sono opposti allo sbarco dei finti profughi". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in una nota. "Senza Lega al governo ecco i risultati: porti spalancati, sbarchi a raffica, rivolta bipartisan degli amministratori locali ma nessuna indagine per sequestro di persona e nessun parlamentare di Pd, Leu o Italia Viva che sale a bordo delle navi. Questo governo mette in pericolo l'Italia". (Com)