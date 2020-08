Difesa: a settembre riunione a Mosca fra ministri della Csi, Sco e Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà a settembre a Mosca una riunione congiunta dei ministri della Difesa della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e dei paesi membri dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". Shoigu ha dato l'annuncio nel corso di un incontro con il ministro della Difesa armeno David Tonoyan, arrivato in Russia per partecipare all'esposizione dell'industria militare Army-2020. "Sarò lieto di vedervi all'inizio di settembre a Mosca in una riunione congiunta dei ministri della Difesa degli Stati membri della Csi, della Sco e della Csto", ha detto Shoigu. Il ministro ha poi ricordato come la cooperazione militare e tecnica tra Russia e Armenia si sta sviluppando sia in formato bilaterale che nel quadro delle strutture internazionali, in primo luogo la Csto. (Rum)