Usa: TikTok, proprietà cinese ByteDance annuncia azione legale contro divieto transazioni

- ByteDance, la compagnia cinese proprietaria della piattaforma video TikTok, ha annunciato oggi che avvierà un’azione legale contro il governo degli Stati Uniti per tutelare i suoi diritti e interessi. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”. L’azione legale potrebbe essere avviata domani. “Nell’ultimo anno, abbiamo sinceramente cercato di comunicare con il governo Usa e offerto soluzioni riguardo alle sue preoccupazioni. Ma l’amministrazione Usa ha ignorato i fatti, contravvenuto alle disposizioni legali necessarie e tentato di inserirsi nelle trattative tra imprese private”, sostiene ByteDance in un comunicato citato da “Xinhua”. “Per garantire che lo stato di diritto non venga abbandonato e che la nostra compagnia e i nostri utenti siano trattati equamente, annunciamo che intenteremo formalmente una causa per salvaguardare I nostri interessi”, prosegue la nota. (segue) (Cip)