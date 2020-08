Roma: Pelonzi (Pd), ci riprenderemo la Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la ricandidatura della sindaca Raggi in città cresce la voglia di allontanare lo spettro del centrodestra e/o di subire altri 5 anni inutili e dannosi come quelli regalati dalla sindaca uscente". Lo scrive in una nota il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi. "Le dichiarazioni inequivocabili di Nicola Zingaretti, le conferme all'unisono dei principali dirigenti nazionali (solo ieri Bettini, Martina, Morassut) a voce chiara hanno escluso su Roma una qualunque possibilità di convergenza con la sindaca uscente, in perfetta sintonia con il gruppo dirigente locale che contro questa possibilità si è espresso da tempo. Nonostante nessuna città importante che andrà al voto abbia già indicato il candidato sindaco (nemmeno Milano), su Roma si imputa al Pd un ritardo nell'elaborazione dell'alternativa al centrodestra ed alla sindaca uscente. Chi vive tutti i giorni i problemi reali di Roma sa che questo ritardo non c'è. (segue) (Com)