Roma: Pelonzi (Pd), ci riprenderemo la Capitale (2)

- Cercare di far percepire il Pd in ritardo o in disaccordo sul futuro di Roma è utile solo a chi non ha a cuore il destino della Capitale. Anche se Roma Capitale è indubbiamente una questione nazionale è però sbagliato cercare le soluzioni tecniche ed amministrative per il rilancio della città in un'elaborazione che nasca fuori dalla città - continua Pelonzi nella nota -. I cittadini romani vogliono un progetto concreto per riformare la Capitale e daranno il loro consenso a chi dimostrerà di avere un programma serio. La Raggi ha dimostrato in quattro anni di non avere alcun progetto, il centrodestra è stato la causa principale dei problemi di Roma da dieci anni ad oggi, è evidente che questo compito spetta al Pd". (segue) (Com)