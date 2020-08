Coronavirus: Sileri (M5s), può esserci circolazione controllata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri ragazzi torneranno sui banchi di scuola. Non vedo perché dovremmo fermare le riaperture delle scuole o le elezioni di settembre. Oggi non corriamo più i rischi di marzo e aprile e possiamo avere una circolazione del virus controllata". Lo scrive su Facebook il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, postando la sua intervista a "Il Sole 24 Ore". "Dico di più: abbiamo più consapevolezza, strumenti e regole semplici che ci permettono di vivere e fare tutto ciò che dobbiamo fare senza ricadere in una situazione emergenziale. È vero - aggiunge - che c'è stato un aumento dei contagi, l'avevo previsto, e per il momento l’aumento non desta particolare preoccupazione per una serie di motivi: i positivi sono persone mediamente in salute e il Servizio Sanitario Nazionale non è sovraccaricato e, soprattutto, i positivi oggi incontrano persone munite dei dispositivi di protezione". (segue) (Rin)