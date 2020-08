Migranti: Raciti (Pd), ordinanza Musumeci ridicola, pensi ad aumentare tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri il presidente della regione Siciliana, con una ordinanza contingibile e urgente dà l'ordine di svuotare tutti i centri di accoglienza per i migranti, prevedendone il trasferimento fuori dal territorio siciliano. E poi dispone che in Sicilia non possano più circolare, arrivare, vivere, sostare i migranti. Chi non rispetta questa previsione sarà punito. Ma punito chi? E questa ordinanza è rivolta a chi?". Lo scrive su Facebook Fausto Raciti, parlamentare del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Affari Costituzionali. "Ai prefetti, che sono un organo del governo e possono prendere ordini solo dal ministro degli interni? Ai comuni o alla regione, che non hanno la facoltà di derogare ad una materia di legislazione esclusiva dello stato, quale è quella inerente lo status dei migranti? A chi allora?", prosegue. (segue) (Com)