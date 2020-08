Migranti: Raciti (Pd), ordinanza Musumeci ridicola, pensi ad aumentare tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La verità - aggiunge Raciti - è solo una e sempre la stessa. Musumeci non ha idea di come gestire il rischio di un ritorno massivo del Covid, e con queste letterine prive di fondamento normativo, prova ad ingannare il dibattito e scaricare su povera gente senza colpe, l'incremento dei contagi. Pensi piuttosto a governare l'arrivo dei flussi turistici, a prevedere in modo sistematico, organizzato e massiccio il ricorso ai tamponi, a rafforzare le autorità sanitare, a gestire l'ordine pubblico in caso di assembramenti. Perché la caccia al migrante, oltre che essere una barbarie, non solo non protegge i siciliani dal virus, ma disorienta e spaventa in un momento in cui servono lucidità e cautela da parte di tutti", conclude il parlamentare del Pd. (Com)