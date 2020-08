Usa: elezioni, Camera rappresentanti approva disegno legge su finanziamento Poste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Delivering for America Act è stato promosso da Carolyn Maloney, deputata di New York e presidente della commissione Supervisione e riforme. Il testo, oltre all’allocazione dei fondi, prevede il divieto di cambiamenti operativi che rallentino il servizio di consegna della posta nel paese. La questione è diventata di grande rilevanza politica in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Quasi 180 milioni di elettori statunitensi, infatti, possono votare per corrispondenza, un’alternativa al voto di persona che molti di loro potrebbero scegliere a causa dell’epidemia di coronavirus. (segue) (Nys)