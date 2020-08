Coronavirus: Bellanova, dati preoccupanti, è tempo di responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì - prosegue Bellanova -, è tempo della responsabilità per tutte e tutti noi. Perché altri lockdown, sebbene parziali, ci costringerebbero a dirottare risorse dagli investimenti per tamponare problemi. Perché non ci possiamo assolutamente permettere il lusso di creare intralci alla riapertura delle scuole che deve avvenire invece con serenità. Perché non possiamo di nuovo caricare sulle spalle delle lavoratrici ed dei lavoratori della sanità la nostra mancanza di senso di responsabilità. E perché, per quanto possibile, finché non sarà disponibile il vaccino, la nostra sanità deve riprendere ad occuparsi anche delle altre malattie. Abbiamo dimostrato di sapercela fare solo sei mesi fa: io credo che anche questa volta possiamo farcela, insieme con coscienza e responsabilità", conclude il ministro. (Rin)