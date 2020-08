Cinema: Milena Vukotic protagonista al Festival di Spello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ andato a Milena Vukotic il premio all'Eccellenza 2020 del Festival del cinema di Spello e dei borghi umbri. "Il premio è sempre una festa ed è anche un momento in cui ci si sente importanti perché in questo lavoro ci sono tante montagne da scalare con, poi, delle discese", ha affermato l’attrice, protagonista anche in teatro ed in televisione, vincitrice di un Nastro d’Argento e più volte candidata ai David di Donatello, nel ritirare il riconoscimento sul palco dell’auditorium di San Domenico, a Foligno. "Un premio - ha continuato l’artista - ci aiuta a migliorare in questo nostro percorso che è magnifico, nonostante tutte le difficoltà. Il periodo legato al coronavirus è stato difficile anche per noi lavoratori dello spettacolo, ma sono sicura che continueremo a portare avanti il nostro lavoro di viandanti, che ci dà la possibilità di dare e ricevere emozioni. Non possiamo farne a meno. Questo meraviglioso premio mi farà sentire un pochino più grassa". Vukotic è celebre per avere interpretato la parte della "signora Pina" nella saga di Fantozzi, ma ha lavorato con grandi maestri come Luis Buñuel: "Con lui - ha ricordato - ho fatto gli ultimi suoi tre film. Nel primo, 'Il fascino discreto della borghesia', abbiamo girato a Parigi ed avevo comprato un libro che parlava di lui: volevo chiedergli di firmarlo ed in un mese di riprese non avevo osato dirgli nulla. Alla fine, sono tornata a casa a Parigi - dove abitavo con mio fratello -, molto arrabbiata. Sogno, però, durante la notte che qualcuno della produzione mi aveva detto 'Non farla tanto lunga, prendi il coraggio e fatti autografare il libro' e nel sogno Buñuel firmava scrivendo 'Siamo tutti uomini liberi'. Mi sveglio", ha aggiunto l’attrice, "torno in studio - lui stava girando una scena - e gli chiedo di firmare il mio libro perché l’avevo sognato, citandogli quella frase. Lui mi guarda con la sua solita aria sorniona, beffarda e risponde: 'Io? Dovevo essere completamente ubriaco'. E firmò: 'Siamo tutti cosiddetti uomini liberi, cara Milena'". (segue) (Rin)