Cinema: Milena Vukotic protagonista al Festival di Spello (2)

- Parlando a margine della cerimonia del Festival che, come ogni anno, premia le professioni del cinema, così fondamentali ma troppo spesso anche così poco considerate ed apprezzate, Vukotic ha parlato dell’importanza delle donne, "soprattutto in questo momento. Del resto - ha proseguito - ho lavorato con molte donne registe come, ad esempio, Lina Wertmüller". Quanto ai suoi attuali impegni, l’attrice ha spiegato di stare girando a Roma "Natale su Marte", con Christian De Sica e Massimo Boldi. "Si fanno di nuovo i film di Natale che speriamo ci ritirino su di morale e ci consentano di andare oltre questo periodo", ha affermato l’artista per poi concludere: "Abbiamo cominciato le riprese il 27 luglio e finiremo a metà settembre. Ho già fatto cinque tamponi e tutti hanno la mascherina. Dobbiamo essere fiduciosi nella ripresa della macchina del cinema". (Rin)