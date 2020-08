Elezioni Usa, la Camera dei rappresentanti approva il disegno legge sul finanziamento delle Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato ieri il disegno di legge Delivering for America Act riguardante il finanziamento – 25 miliardi di dollari – e la capacità operativa del Servizio postale. La proposta è passata con 257 voti favorevoli e 150 contrari: è stata votata dai democratici, che l’avevano presentata, ma anche da 25 repubblicani, in dissenso con la posizione del partito e della Casa Bianca. La presidente della Camera, Nancy Pelosi, aveva previsto un sostegno bipartisan. La Camera si è riunita di sabato, cosa insolita, e in anticipo rispetto alla data prevista per la ripresa dei lavori, il 14 settembre, per votare il disegno di legge. Una discussione al Senato, dove i repubblicani, diversamente dalla Camera, hanno la maggioranza, è tuttavia improbabile. Inoltre, il presidente, Donald Trump, ha minacciato di porre il veto.Il Delivering for America Act è stato promosso da Carolyn Maloney, deputata di New York e presidente della commissione Supervisione e riforme. Il testo, oltre all’allocazione dei fondi, prevede il divieto di cambiamenti operativi che rallentino il servizio di consegna della posta nel paese. La questione è diventata di grande rilevanza politica in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Quasi 180 milioni di elettori statunitensi, infatti, possono votare per corrispondenza, un’alternativa al voto di persona che molti di loro potrebbero scegliere a causa dell’epidemia di coronavirus.I cambiamenti operativi contro i quali i democratici hanno preso l’iniziativa legislativa sono la riduzione degli straordinari per i dipendenti, la limitazione degli orari degli uffici e la rimozione di alcuni smistatori di posta automatici ad alto volume. Secondo i sostenitori della proposta di legge, tutte queste misure mirano a impedire il voto per corrispondenza nelle prossime presidenziali. L’amministratore delegato delle Poste Usa, Louis DeJoy, nominato a maggio, è un uomo vicino a Trump e si è precedentemente occupato della raccolta di fondi per il Partito repubblicano. DeJoy ha respinto le accuse, negato di aver parlato con Trump e difeso i cambiamenti come misure volte a migliorare l’efficienza e a conseguire risparmi. Il “postmaster general” ha anche assicurato che le Poste sono in grado di consegnare in modo sicuro e puntuale e che i cambiamenti non saranno introdotti prima delle elezioni, ma l’annuncio non ha soddisfatto i democratici. (Nys)