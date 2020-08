Terremoto: dopo 4 anni ricostruzione ferma, Pirozzi a “Nova”, “voglio delle scuse” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere, che è anche presidente della commissione regionale per la ricostruzione, questa notte parteciperà alla veglia che si tiene ogni anni da tre anni in ricordo delle 237 vittime del suo paese ma "il 24 mattina ci sarà la funzione religiosa ma non so se ci andrò, mi aspetto delle scuse". La ricostruzione va a rilento e Pirozzi è molto duro con il governo e la gestione della ripartenza dopo il sisma del centro Italia. A quattro anni dalla tragedia, il borgo storico non c'è ancora, il vecchio centro è ancora un cumulo di macerie. Nonostante i soldi stanziati, circa 22 miliardi di euro oltre il 90 per cento delle case è da ricostruire o riparare. Per quanto riguarda gli interventi pubblici, su circa 1.500 edifici tra scuole, caserme, ospedali, musei, impianti sportivi, solo 86 sono stati ricostruiti. La ricostruzione privata si aggira intorno all'8 per cento, quella pubblica è quasi allo zero. (segue) (Rer)