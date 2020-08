Terremoto: dopo 4 anni ricostruzione ferma, Pirozzi a “Nova”, “voglio delle scuse” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E tornando sulla gestione della ricostruzione, Sergio Pirozzi critica anche i continui cambi al vertice: "Io sono sempre stato a disposizione di tutti i commissari straordinari per la ricostruzione. L’attuale, Giovanni Legnini, lo conosco da poco, ma quello che ho apprezzato di più è stato Vasco Errani. Ci scontravamo ma abbiamo sempre trovato delle soluzioni per il bene dei paesi e dei cittadini colpiti dal sisma del centro Italia. Di fronte all’emergenza non c’è colore politico. Al commissario Legnini ho ribadito le mie posizioni: si deve entrare a gamba tesa sulla ricostruzione pubblica, dare ossigeno al lavoro, rinnovare la zona urbana franca speciale almeno fino al 2027. Mi auguro non ci sia l’ennesimo cambio di ‘allenatore’ a fine anno. Oggi per me il sistema Italia è retrocesso in serie B. Mi auguro che Giovanni Legnini sia un bravo allenatore, che sappia ascoltare le voci, perché i numeri fanno paura". (Rer)