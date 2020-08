Torino: operazione dei Carabinieri, 4 arresti in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro malviventi finiti in manette di cui tre rapinatori e un ladro d'appartamento nelle ultime 24 ore. E' questo il bilancio dell'operazione svolta dai Carabinieri tra venerdì e sabato nell'area Nord di Torino. Il primo intervento venerdì sera, quando l'Arma ha arrestato in flagranza di reato due rapinatori marocchini in via Cigna che stavano aggredendo con calci e pugni un connazionale per rubargli un cellulare e 30 euro. L'intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio: i due aggressori sono stati arrestati e la vittima portata in ospedale. Sempre venerdì sera in corso Martorelli, il Nucleo Radiomobile è intervenuto a seguito di una richiesta per un furto di una bicicletta. Un marocchino di 39 anni è stato arrestato per rapina e lesioni personali: durante la fuga in bici è stato raggiunto dal proprietario e da lì è nata una colluttazione violenta. Ultimo intervento in via Rondissone: i Carabinieri hanno scovato un ladro che stava tentando un colpo in un appartamento in pieno giorno. A lanciare l'allarme lo stesso proprietario che ha chiamato allarmato la centrale operativa. Il Nucleo Radiomobile ha arrestato un marocchino di 26 anni per tentato furto. I Carabinieri lo hanno fermato mentre stava entrando nella casa dopo aver forzato la serranda con una chiave inglese. L'uomo era sotto effetto di stupefacenti. (Rpi)