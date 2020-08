Azerbaigian-Turchia: conversazione presidenti Aliyev e Erdogan, focus su rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Come riferisce la presidenza azerbaigiana, Aliyev ha espresso le sue congratulazioni per la scoperta di un grande giacimento di gas naturale nel Mar Nero da parte della Turchia, esprimendo al contempo la fiducia che "questo importante evento servirà a migliorare ulteriormente il benessere del popolo turco e rafforzare ulteriormente il potere economico del paese". Il presidente azerbaigiano ha notato come la Turchia si sia già trasformata da tempo in uno dei centri internazionali dell'industria del gas. Erdogan ha a sua volta espresso gratitudine per il messaggio di Aliyev. Sottolineando che le relazioni "amichevoli e fraterne" tra i due paesi continueranno a svilupparsi con successo in tutti i settori, i capi di Stato hanno discusso le questioni relative alle prospettive di cooperazione bilaterale fra Azerbaigian e Turchia. (Rum)