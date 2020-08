Roma: controlli anti Covid, carabinieri aggrediti per aver chiesto di indossare la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del fine settimana i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno effettuato oltre 300 controlli – tra persone ed esercizi commerciali – nei quartieri maggiormente frequentati dai giovani in cerca di divertimento, come Pigneto, San Lorenzo e Trastevere per contrastare la movida pericolosa o irrispettosa del contenimento per la diffusione del coronavirus. Il fine delle attività dei militari non è stato, evidentemente, percepito in questo modo da due uomini, esortati da una pattuglia di carabinieri a indossare le mascherine durante la loro passeggiata in piazza Santa Maria in Trastevere, in quel momento piena di persone. All’invito dei militari, i due hanno iniziato a dare in escandescenze: uno in particolare ha iniziato ad inveire, ad offendere e a minacciare i carabinieri che, a quel punto, hanno portato gli amici in caserma. Per entrambi è scattata la sanzione di 400 euro a testa per la violazione delle norme anti-Covid, mentre il più esagitato, un romano di 50 anni pregiudicato, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. (segue) (Rer)