Roma: controlli anti Covid, carabinieri aggrediti per aver chiesto di indossare la mascherina (2)

- Sempre i carabinieri della compagnia di Trastevere, poco dopo, hanno denunciato un tunisino di 40 anni, nella Capitale senza fissa dimora, che in viale Trastevere è stato sorpreso in possesso di una patente nautica intestata ad un 72enne di Brugherio (MB), risultata rubata da un’auto parcheggiata in strada. Il 40enne è stato denunciato con l’accusa di ricettazione. A San Lorenzo e Pigneto, invece, una task force composta da 20 militari delle compagnie carabinieri Roma piazza Dante, Roma Casilina, Roma Montesacro, Roma San Pietro e Roma Trionfale hanno passato al setaccio i vicoli dei quartieri simbolo della movida. Non sono state evidenziate irregolarità sul fronte delle norme anti-Covid, ma in due esercizi commerciali gestiti da cittadini del Bangladesh di via dei Sardi e largo degli Osci, i carabinieri hanno punito le violazioni al regolamento di Polizia urbana del Comune di Roma. In particolare, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 9.500 euro, per la somministrazione di bevande alcoliche, anche da asporto, fuori dall’orario consentito e per la mancata esposizione della tabella con i prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione. (Rer)